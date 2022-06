Trapani, pomeriggio di paura, oggi giovedì 16 giugno, per nove turisti. Una barca lunga circa nove metri su cui viaggiavano ha preso fuoco mentre stava entrando in porto.

Trapani, in fiamme la barca su cui viaggiavano nove turisti

Grazie all’allarme lanciato sono intervenute le motovedette della Guardia Costiera e un gommone dei Vigili del Fuoco che, dopo aver spento le fiamme, hanno messo in sicurezza l’imbarcazione.

La barca rientrava da una gita alle Egadi

Gli occupanti e lo skipper sono stati recuperati e trasportati in porto. Nessuno si è fatto male ma la paura è stata tanta. la barca stava rientrando da un’escursione alle isole Egadi.

Le cause che hanno provocato l’incendio sono ancora in corso di accertamento. L’incendio è divampato a bordo mentre l’imbarcazione era nella zona del Ronciglio. Fortunatamente il natante era già entrato in porto consentendo così l’intervento tempestivo dei soccorritori.