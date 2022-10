Trapani, neonato abbandonato in un sacchetto di plastica. Lo chiamano Francesco come il carabiniere che lo ha trovato (Foto archivio Ansa)

Trovato un neonato abbandonato in un sacchetto di plastica in una stradina sterrata a Paceco, provincia di Trapani, nei pressi della scuola elementare.

A trovare il piccolo sono stati i carabinieri di Trapani, allertati da una telefonata, che hanno subito inviato una pattuglia sul posto. Il bimbo, per fortuna, era vivo. Affidato al 118, è stato trasportato in ospedale dove si trova tutt’ora non in pericolo di vita.

Francesco come il santo del giorno e il carabiniere che lo ha trovato

Il piccolo era stato lasciato lungo una strada di campagna privata. A trovarlo è stato il proprietario dell’area, un contadino che stava andando a lavorare il suo terreno e che ha poi chiamato i carabinieri. La zona non è trafficata e il ritrovamento è stato del tutto casuale. Il neonato, al quale è stato tagliato il cordone ombelicale, era in un sacchetto di plastica aperto.

I carabinieri e i medici hanno voluto chiamarlo Francesco come il carabiniere che lo ha preso in braccio per primo, tenuto conto che oggi è anche San Francesco. Si indaga per risalire alla madre anche visionando le telecamere della zona.

Forse dovresti anche sapere che…