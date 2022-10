Trapani, incontra amante del marito e la mette sotto con l’auto. Un lunedì di ottobre come un altro a Trapani, verso sera. Niente, nella centralissima e ancora calda e sonnecchiante piazza Umberto I, sembra annunciare la tempesta che si prepara.

Trapani, incontra amante del marito e la mette sotto con l'auto

Due erinni degne della tragedia greca a confronto nell’agorà cittadina. Più precisamente dalle parti della stazione. Una donna in motorino sta facendo benzina.

Se ne è accorta, l’ha riconosciuta e subito puntata, un’altra donna. Le due sono rivali in amore. Quella alla pompa ha una relazione con suo marito. Senza pensarci due volte ingrana la marcia e la investe con tutto il motorino.

L’aggredita cade barcolla e soccombe alla furia ma non è intenzionata a dargliela vinta. Presto trova una scopa e l’agita in aria come in un rituale di guerra.

Son botte da orbe. Finché il duello non si tramuta in rissa, in tutti contro tutti. Alla fine la polizia riesce a portarne cinque in caserma.

