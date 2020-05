Trapani prima provincia “Covid free” d’Italia. Zero contagi da 28 giorni…malgrado i 5 nuovi casi (foto Ansa)

ROMA – La favola di Trapani “Covid free” non si è infranta. Da 28 giorni consecutivi, nella provincia non si registrano nuovi casi di coronavirus.

A segnalarlo è il sito del Sole 24Ore.

L’annuncio arriva però nel giorno in cui, nella provincia si registrano 5 nuovi contagiati. Ma – come specifica l’azienda sanitaria territoriale di Trapani – si tratta di residenti della zona che hanno contratto la malattia fuori del territorio provinciale. E dunque non “pesano” sulla curva epidemiologica.

L’Organizzazione mondiale della sanità, per dichiarare conclusa una pandemia richiede due cicli di incubazione senza nuovi contagi, quindi per il Covid-19 si tratta di un periodo di 28 giorni senza nuovi positivi ovvero, senza che venga registrato alcun caso di contagio. E tanti ne sono trascorsi da quando è stato registrato l’ultimo caso a Trapani.

Il sito del Sole 24 Ore lo ha segnalato nella mappa di InfoData, la sezione di data journalism del quotidiano economico che ha elaborato i dati della Protezione Civile.

A Crotone i giorni senza contagio sono 27, e quindi anche qui siamo a un passo dalla fine della pandemia, o che in tutta la Calabria da 4 giorni non si registra nemmeno un contagio, mentre in Sardegna ne sono trascorsi 3 dall’ultimo tampone positivo.



Rimane il fatto che nel Nord Italia si continuano a registrare contagi (solo oggi 47 in provincia di Torino, 38 a Milano). E che basta anche un solo positivo perché il conto alla rovescia ricominci daccapo. Proprio così: Trapani si ricomincia (fonte: Agi, Corriere della Sera).