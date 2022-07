Una turista finlandese ha denunciato di essere stata violentata la scorsa notte a Trapani. Quattro persone avrebbero abusato della giovane. La vittima alle 6,30 è andata al Pronto soccorso e ha raccontato l’aggressione. I carabinieri stanno indagando dopo aver raccolto il racconto della donna.

Turista violentata a Trapani da quattro giovani

Una giovane turista straniera sarebbe stata stata vittima nella notte a Trapani di una violenza sessuale di gruppo. La ragazza è rimasta vittima di una violenza sessuale compiuta da almeno quattro persone. Il branco era composto da giovani turisti in vacanza pure loro a Trapani.

La vittima ha raccontato agli investigatori che aveva conosciuto gli autori della violenza ieri sera in un ristorante. C’è stata subito confidenza come accade spesso tra giovani in vacanza e lei e le sue tre amiche hanno deciso di proseguire la serata in un locale sulla spiaggia. Poi ad un certo punto le amiche hanno deciso di far rientro a casa e lei è rimasta con gli altri quattro giovani. Lo stupro sarebbe avvenuto dopo.

Indagini dei carabinieri

Si sta anche indagando per capire dove sarebbe avvenuta la violenza: se all’interno del residence dove risiede in questi giorni o nel lido dove si era recata ieri sera.