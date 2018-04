ROMA – Potevano far male fino ad uccidere, vittime designate ciclisti e amanti di mountain bike che con la bella stagione si avventurano su due ruote per i sentieri della Val di Susa.

Trappole anti bikers, ci risiamo: un fil di ferro montato fra due alberi ad altezza uomo è stato scoperto da volontari e amatori che si erano dati appuntamento domenica per pulire i sentieri che portano al Moncuni, tra Avigliana, Reano e Trana, nel Torinese.

“Una ghigliottina se qualcuno fosse passato su quel sentiero”, ha raccontato uno di loro alla stampa. E non è la prima volta, qualcuno odia i ciclisti e per qualche motivo vuole impedirne il passaggio. L’anno scorso, in borgata Sada, chiodi piantati sul terreno avevano mandato all’ospedale qualche escursionista.