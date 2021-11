Trastevere senza internet: i topi mangiano la fibra, il segnale va a singhiozzo (nel centro di Roma)

A Trastevere, centro di Roma, internet funziona a singhiozzo. Funziona poco, male, il segnale va e viene. Questo perché i topi si sono mangiati pezzi di fibra. Un disagio non da poco, visto che non colpisce solo i residenti ma anche i numerosi turisti che risiedono in zona. E Trastevere è piena di bed & breakfast e strutture ricettive.

Trastevere senza internet: i topi mangiano la fibra

Il Corriere della Sera racconta l’intervento dei tecnici a piazza Trilussa, uno dei principali punti di ritrovo di Trastevere:

«Sono i topi che si mangiano tutto, rosicchiano il filo e divorano la fibra all’interno», racconta il tecnico Giancarlo Gerosi, intento a lavorare con Saverio Battisti e altri ragazzi della squadra, con mezzo busto che esce dai sanpietrini. «Il problema principale è che il segnale volta per volta rischia di diventare sempre più debole», aggiunge.

I topi mangiano la fibra: un problema non solo a Roma

Non solo a Roma. Che i topi mangino la fibra e causino danni di ogni tipo nel sottosuolo succede in molte metropoli. A Parigi la sindaca Hidalgo aveva promesso di risolvere il problema (ma ora la accusano di aver fatto poco). A New York il neo sindaco Adams ha giurato battaglia ai roditori, dopo aver sperimentato sulla propria pelle cosa vuol dire abitare in una zona infestata dai topi.