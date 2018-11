ROMA – Si è chiusa in bagno, ha aperto la finestra e si è gettata nel vuoto.

Una studentessa americana di 20 anni si è suicidata nella notte tra giovedì e venerdì 16 novembre gettandosi dalla finestra del suo appartamento al settimo piano in zona Trastevere a Roma. La ragazza, originaria del Colorado, divideva l’appartamento con altre studentesse. Intorno alle 3.30, è entrata in bagno e dopo un po’ le amiche non vedendola uscire hanno chiesto aiuto al portiere che è riuscito ad aprire la porta. La finestra del bagno era aperta e il corpo della ragazza era nel cortile. Sul posto i carabinieri della stazione Porta Portese e della VII sezione del Nucleo Investigatico via In Selci per i rilievi.