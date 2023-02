Un trattore ribaltato in una foto Ansa d’archivio

Un uomo è morto nel pomeriggio schiacciato dal ribaltamento del piccolo trattore che stava guidando a Nozzano Castello (Lucca), in via di Filettole. A dare l’allarme un passante che ha visto il mezzo agricolo in un piccolo fossato. Purtroppo i sanitari del 118 hanno potuto solo appurare che l’uomo era deceduto già da un po’ di tempo. Sul posto sono intervenuti l’automedica di Lucca, un’ambulanza della Misericordia, i Carabinieri e i Vigili del fuoco.

