PARMA – Una ragazza di 16 anni di Traversetolo, comune in provincia di Parma, è morta domenica sera in un incidente stradale nella frazione di Tortiano di Montechiarugolo, sempre vicino Parma. Anna Pallini, questo il nome della giovane vittima, era a bordo di una Fiat Panda guidata dal fratello 18enne con un amico di 17 anni, quando la vettura è finita fuori strada schiantandosi contro un guard-rail e prendendo anche fuoco.

La sedicenne è rimasta uccisa sul colpo. Ferito in modo non grave il fratello mentre il diciassettenne è in osservazione all’ospedale di Parma con un grave trauma facciale, ma non è comunque in pericolo di vita.