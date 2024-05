Travolta da un autobus di linea, donna di 78 anni morta sul colpo mentre attraversava

Una donna di 78 anni è morta investita da un autobus di linea ad Asti. Secondo una prima ricostruzione la vittima stava attraversando corso Alessandria, all’altezza del bivio per Castiglione, dove inizia la tangenziale che porta a Alba, quando è sopraggiunto il mezzo dell’Azienda servizi pubblici, società che ha in gestione il trasporto pubblico urbano astigiano, in uscita dalla città in direzione Quarto d’Asti. La donna è morta sul colpo e i soccorsi intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Al vaglio della polizia municipale la dinamica dell’incidente.