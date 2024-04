Travolto da un tronco, militare morto sul colpo mentre faceva scorta di legna

Stava facendo scorta di legna con un amico quando un tronco di un albero lo ha colpito in testa, uccidendolo sul colpo. Tragedia nelle campagne di San Vero Milis, in provincia di Oristano. Un militare dell’Aeronautica di stanza a Capo Frasca, 54 anni, ha così perso la vita. La tragedia, secondo una prima ricostruzione, è avvenuta intorno alle 18:30 di ieri pomeriggio. Sul posto, chiamati dall’amico del 54enne, sono subito arrivati i medici del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del militare. A San Vero Milis sono anche arrivati i carabinieri che si sono occupati di ricostruire la dinamica della tragedia.