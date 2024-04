Eugenio Tarroni, un uomo di 86 anni, è morto dopo essere stato investito la sera di venerdì 5 aprile da un’auto alle porte di Faenza in provincia di Ravenna. L’incidente si è verificato poco prima delle 20 sulla Brisighellese all’incrocio con via Crocetta. Le cause sono ancora al vaglio della Polizia locale: ad investire Eugenio Tarroni che si accingeva ad attraversare la strada è stato un 69enne al volante di una Peugeot 307.