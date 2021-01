Tre elicotteri si alzano in volo e atterrano al rifugio per prendere… della polenta da asporto (foto Ansa)

E’ sabato 16 gennaio quando tre elicotteri si sono alzati in volo e sono atterrati ai Piani di Arvataggio (siamo in provincia di Lecco) per… prendere della polenta da asporto. Esatto: per prendere della polenta da asporto. Obiettivo della missione era infatti prendere la polenta al rifugio San Nicola e portarsela a casa.

O almeno così raccontano le cronache locali e non (come il Fatto Quotidiano)di questi giorni. D’altronde, raccontano i ben informati, non è la prima volta che al Rifugio si è arrivati in elicottero. Anzi. Sembra che quella dell’elicottero sia semplicemente un modo come un altro per raggiungere il locale.

E il prefetto, che dice? Si poteva o no, in zona arancione, andare con l’elicottero al Rifugio?

Il prefetto di Lecco Castrese de Rosa non ha preso una posizione netta: “Non è utilizzando l’elicottero che si evitano i controlli, il piano di volo deve essere sempre comunicato all’Enac, quindi potrebbe trattarsi di una semplice sosta per recarsi in altri luoghi previsti dal Dpcm“.

Quindi: non si sa.

“Sono clienti che non vedevo da mesi – racconta da parte sua il proprietario del locale – sono arrivati, hanno preso il pranzo da asporto e sono andati via: forse volevano concedersi una giornata speciale prima che chiudessero tutti“.