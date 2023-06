Tre persone hanno perso la vita la scorsa notte a Roncade (Treviso) per le conseguenze di un incidente stradale accaduto sulla strada regionale n.89 “Treviso-Mare“.

Tre morti nello scontro tra un’auto e un furgone a Roncade

Si tratta di due giovani, un trentenne e una ragazza di 24 anni, e di una donna di 53, i primi a bordo di un’autovettura che, per cause da accertare, sarebbe entrata in collisione con un furgone nel quale viaggiava la terza vittima.

Alcuni automobilisti a bordo di altri mezzi coinvolti nell’urto sono a loro volta feriti ma in modo lieve.

La dinamica dell’incidente

Da una prima ricostruzione, a scontrarsi frontalmente intorno all’una di notte sono state una Volkswagen Polo e un furgone Mercedes, quest’ultimo finito nel fossato, con il parziale coinvolgimento di una terza auto che sopraggiungeva.

I vigili del fuoco, accorsi da Treviso con due mezzi, hanno messo in sicurezza i mezzi, ma nonostante i soccorsi il medico ha dovuto dichiarare la morte della coppia che viaggiava a bordo della Polo, e della donna alla guida del furgone Mercedes. I

l passeggero del furgone è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem 118 e trasferito in ospedale. Assistite sul posto invece le persone della terza auto. La polizia stradale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo l’alba.