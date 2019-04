ROMA – Una storia assurda in Veneto: due carabinieri sono rimasti feriti a Trebaseleghe (provincia di Padova), dove erano intervenuti per i rilievi di un incidente stradale, e dove sono stati travolti da un’altra vettura nello stesso punto.

Il primo incidente è avvenuto alle 3.00 circa, quando una Ford Fiesta, per cause in corso di accertamento, si è rovesciata in un fossato a bordo strada, con il conducente rimasto bloccato all’interno. I pompieri accorsi con i volontari di Santa Giustina in Colle e la squadra di Castelfranco e l’autogru di Treviso, hanno estratto il conducente dall’abitacolo.

Mentre erano in corso i rilievi da parte dei carabinieri e il recupero dell’auto da parte dei vigili del fuoco, una seconda autovettura, una Mini Cooper, è piombata contro la parte posteriore dell’autogru. Solo all’ultimo momento i militari vicini al mezzo di soccorso si sono messi in salvo, saltando gli stabilizzatori e procurandosi delle escoriazioni. Illesi gli occupanti della seconda auto. Sul posto anche una pattuglia della polizia stradale di Piove di Sacco. (Fonte Ansa).