ROMA – Ancora un omicidio a Trecate, in provincia di Novara. E’ successo nella notte tra martedì 19 e mercoledì 20 novembre. Una donna di 39 anni, Barbara Grandi, è stata trovata morta nel suo appartamento in via Sanzio, in una palazzina di case popolari dell’Atc. A dare l’allarme è stato il compagno, Domenico Horvat di 30 anni, che ha chiamato i soccorsi, ma all’arrivo dei sanitari per lei non c’era più nulla da fare. La donna sarebbe stata accoltellata a morte.

L’uomo sarebbe al momento in stato di fermo. Stando ai primi riscontri, pare che tra i due sia scoppiata una accesa lite nella notte. Spetterà ora ai carabinieri accertare l’esatta dinamica dell’accaduto e le eventuali responsabilità.

E’ il secondo delitto in poche settimane a Trecate: lo scorso 2 novembre Rosario Saporito uccise il fratello Daniele e si è costituito dopo alcune ore di fuga ai carabinieri. Nella notte tra lunedì e martedì, invece, una donna è stata accoltellata alla gola a scopo di rapina a Cuneo.

Fonte: Ansa