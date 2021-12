Un’alunna di 11 anni è precipitata dalla finestra della scuola. Panico alla scuola media Raffaello Sanzio di Tremestieri Etneo, comune alle porte di Catania, dove la ragazzina è caduta da un’altezza di 3 metri.

Dopo la giovanissima studentessa è stata soccorsa e trasportata all’ospedale Cannizzaro a Catania dove è tuttora ricoverata nell’area dell’emergenza-urgenza pediatrica. Ha trascorso la notte in ospedale assistita dalla madre.

Alunna di 11 anni giù dalla finestra a Catania, come sta

Accompagnata dal 118 la ragazzina è entrata in Pronto Soccorso in codice rosso per politrauma: sottoposta ad accertamenti ha riportato contusioni polmonari e una linea di frattura all’altezza del bacino ma la sua vita non sarebbe in pericolo.

Non è stata però ancora formulata la prognosi e sono in corso altri approfondimenti diagnostici.

Sulla caduta indagano i carabinieri del comando provinciale di Catania. Secondo il racconto della stessa ragazzina si sarebbe trattato di un incidente mentre si sporgeva dalla finestra.