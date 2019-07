ROMA – “Non riusciamo a trattenere la nostra emozione” nel vedere come “sia sufficiente accendersi una sigaretta all’aria aperta in campagna sotto la luna” per mandare in tilt questo “gigante coi piedi d’argilla” . E’ il testo apparso stamani su un noto sito web di area anarchica in cui si parla di Rovezzano e dell’incendio doloso alla cabina elettrica sulla linea dell’Alta velocità.

Il testo non rivendica esplicitamente l’azione, e non se ne attribuisce la paternità, ma di fatto sembra farla propria. “Lo sappiamo che sbirri e giornalisti – abituati come sono o al mutismo dell’obbedienza o al coro del consenso – prenderanno queste nostre parole niente popo di meno che per una ‘rivendicazione’. Ma che ci volte fare? E’ più forte di noi”, si legge ancora sul sito web di area anarchica.

“Non riusciamo a trattenere la nostra emozione nel constatare come questo gigante chiamato Potere abbia sempre e comunque i piedi di argilla – si legge ancora – come sia sufficiente accendersi una sigaretta all’aria aperta in campagna e sotto la luna per mandarlo in tilt. Come tutta la sua esaltata magnificenza, tutta la sua tracotante invincibilità, dipendano da fragili cavi disseminati un po’ dovunque. Talmente vulnerabile da poter essere neutralizzati persino da una lumaca”.

“Lo spettro della morte e la minaccia della galera – conclude il testo – potranno fermare chi ha da curare i propri interessi, ma non hanno mai fermato chi desidera ardentemente la propria libertà”.

Dai fatti ha però preso le distanze lo storico leader No Tav Alberto Perino: “Capita qualcosa su Marte è la colpa è dei No Tav? Noi non c’entriamo nulla…”, ha chiarito all’ANSA, allontanando dal movimento contro l’Alta Velocità Torino-Lione i sospetti che lo collegano all’incendio di questa notte a una cabina elettrica all’altezza della stazione di Rovezzano, alla periferia di Firenze. Rogo che ha paralizzato le linee ferroviarie nazionali dei treni ad alta velocità. (fonte Ansa)