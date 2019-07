ROMA – L’incendio di una cabina elettrica vicino alla ferrovia di Rovezzano ha mandato in tilt la linea dell’alta velocità della Roma-Firenze. L’Autorità giudiziaria ha sospeso la circolazione alle 5.40 del mattino del 22 luglio per i rilievi del caso, con ritardi fino a 180 minuti sui treni nella tratta tra Milano e Napoli. Secondo gli investigatori, l’incendio è doloso e c’è chi sospetta che si tratti di un atto messo a segno dai No Tav.

L’incendio alla cabina elettrica è scoppiato intorno alle 5 del mattino e sul posto si sono recati subito i vigili del fuoco e la polfer. Immediatamente è stata bloccata la circolazione dei treni, a quell’ora ancora scarsa, ma appena i pompieri si sono resi conto che le fiamme potevano avere un’origine dolosa, sono stati avvertiti gli uomini della digos e della polizia scientifica che hanno avviato tutti gli accertamenti del caso.

A dare la notizia del rogo è stata RFI, che ha sospeso la circolazione ferroviaria tra Rovezzano e Firenze Campo Marte sulle linee Direttissima e convenzionale fra Roma e Firenze per accertamenti. Nella nota si legge: “E’ in corso la riprogrammazione del traffico ferroviario. Sul posto sono presenti le squadre tecniche di RFI”. La sospensione ha causato pesanti ritardi sia per i treni diretti a Milano e Bologna, che quelli diretti a Napoli.

RFI ha poi comunicato: “Dai primi accertamenti il principio d’incendio agli impianti che gestiscono la circolazione dei treni è stato causato da un atto doloso ad opera di ignoti. I treni in viaggio registrano ritardi fino a 180 minuti. in corso la riprogrammazione del servizio ferroviario con limitazioni e cancellazioni. Sul posto stanno operando le squadre tecniche di Rete ferroviaria italiana per il ripristino della piena funzionalità dell’infrastruttura. I viaggiatori sono costantemente informati sia bordo treno sia nelle stazioni”. (Fonte ANSA)