Uomo investito da un treno a Caserta: disagi e treni in ritardo oggi sulla linea Napoli-Roma

Treni in ritardo oggi e forti disagi a seguito di una tragedia sulla linea ferroviaria Napoli-Roma, nei pressi della stazione ferroviaria di Falciano del Massico (Caserta). Qui un uomo, probabilmente un immigrato, è rimasto ucciso intorno martedì mattina alle 5.30 dal treno in corsa.

L’investimento ha provocato forti problemi alla circolazione oggi, con linea per Formia interrotta, treni in ritardo anche di 120 minuti e deviati sulla linea “via Cassino”. Sul posto la Polfer sta eseguendo le indagini del caso. Ad avvisare i poliziotti il macchinista del treno.

Treni in ritardo oggi sulla linea Roma-Napoli

Le Ferrovie dello Stato stanno studiando una riprogrammazione dell’offerta ferroviaria. I treni a lunga percorrenza sono deviati via Cassino. Si registrano molti disagi per i viaggiatori, visto che l’incidente si è verificato in una delle fasce più utilizzate dai pendolari.

Anche se il traffico dei passeggeri in questi giorni è ridotto, dato che dal 21 dicembre è scattato a livello nazionale il blocco degli spostamenti tra le regioni come previsto dal Dpcm del 3 dicembre del Governo Conte per ridurre il rischio contagio da Coronavirus. Ci sono ritardi fino a 120 minuti, praticamente due ore in attesa che venga ripristinata la regolarità della linea. (Fonte Ansa).