Senza biglietto, minaccia e aggredisce il capotreno e un carabiniere fuori servizio. Un marocchino di 32 anni, già noto per precedenti specifici, è stato arrestato per aver aggredito un capotreno e un carabiniere a bordo del treno Bergamo-Milano. Tutto è avvenuto martedì 25 gennaio. A raccontare la storia è Milano Today.

La prima ricostruzione

Tutto è avvenuto intorno alle 12,30 di martedì. Il treno stava per raggiungere la stazione di Sesto quando il 32enne, fermato per un controllo del biglietto, ha iniziato a insultare e minacciare il capotreno.

“Nello stesso vagone – racconta Milano Today – era presente un carabiniere in borghese e libero dal servizio, che è intervenuto per aiutare il capotreno e bloccare il 32enne. Per tutta risposta, però, l’aggressore si è scagliato anche contro il militare, che è stato colpito con un pugno in pieno volto tanto che è stato costretto al ricovero in pronto soccorso, da dove è stato poi dimesso con una prognosi di 12 giorni per una ferita lacero contusa al labbro”.

Il fermo

Il 32enne alla fine è stato arrestato: “E non è la prima volta che accade – continua Milano Today – Stando a quanto appreso, infatti, nel suo passato ci sono almeno due precedenti praticamente identici: in entrambe le occasioni era stato sorpreso in treno senza biglietto e aveva aggredito i militari”.