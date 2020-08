Treno deragliato a Carnate ha viaggiato per 10 km senza macchinisti. Erano scesi per una pausa (Foto Ansa)

Trenord, il treno deragliato a Carnate ha viaggiato per quasi 10 km senza personale a bordo

Il treno di Trenord deragliato mercoledì 19 agosto a Carnate, in provincia di Monza-Brianza, era senza personale a bordo. E così è andato avanti per quasi 10 chilometri.

Lo rende noto Trenord. “Per cause da accertare, il treno 10776 si è mosso dalla stazione di Paderno d’Adda (Lecco) senza personale a bordo (macchinista e capotreno). I sistemi di sicurezza dell’infrastruttura sono entrati subito in funzione e hanno instradato il treno verso il binario tronco della stazione di Carnate”.

“E’ stata immediatamente istituita – aggiunge la nota di Trenord – una commissione interna per chiarire cause e responsabilità, fra cui il comportamento dell’equipaggio”.

Treno deragliato: quasi 10 km senza personale

Il treno ha viaggiato per quasi 10 km dalla stazione di Paderno d’Adda (Lecco) a quella di Carnate (Monza e Brianza) senza personale di servizio a bordo.

Il macchinista e il capotreno erano infatti scesi alla stazione di Paderno per concedersi una pausa, e il treno si è poi messo in moto, sfruttando probabilmente una leggera pendenza presente in quel tratto.

Viaggiando a bassa velocità, è arrivato alla stazione successiva, dove è stato deviato dai tecnici di Rfi su un binario morto dove poi si è fermato.

Macchinista e capotreno sono stati assistiti dall’Areu alla stazione di Paderno d’Adda dopo essersi provocati lievi ferite per cause ancora da accertare. (Fonte: Ansa)