LODI – C’erano dei lavori di manutenzione in corso sulla linea Alta Velocità a Livraga (Lodi) dove è deragliato questa mattina, 6 febbraio, il treno Frecciarossa 9595. Secondo quanto si apprende, l’intervento – affidato ad una ditta specializzata da Rfi – era in corso anche nelle ultime ore, proprio nel punto in cui è sviato il treno. Gli investigatori stanno ora verificando se vi sia una connessione tra l’incidente e i lavori stessi.

”Poteva essere una carneficina”: è quanto ha detto all’ANSA il prefetto di Lodi Marcello Cardona che sta effettuando un sopralluogo sul luogo del deragliamento. Il prefetto ha spiegato che la prima motrice è rovesciata ed è a circa 30 metri dal resto del treno e la sua corsa si è fermata vicina a una palazzina, una struttura delle ferrovie. La seconda carrozza è piegata sul lato destro mentre il resto del treno è fuori dai binari ma è rimasto in asse sulla sede ferroviaria.

Nel frattempo la Procura della Repubblica di Lodi ha aperto un’inchiesta sull’incidente. Sul posto, oltre ai carabinieri e alla polizia con i reparti della Scientifica, è arrivata in questo momento anche la Guardia di Finanza e sta arrivando da Milano il nucleo investigativo dei vigili del fuoco. (fonte ANSA)