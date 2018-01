ROMA – Guasto ad un treno sulla linea ferroviaria dell’alta velocità Milano-Bologna-Firenze-Roma: ritardi di ore e lunghe attese per chi deve prendere il treno. Il guasto ha interessato un convoglio vicino a Bologna, creando disagi per tutte le corse dirette al Sud Italia.

Secondo quanto scrive Trenitalia sul suo sito, i problemi sarebbero iniziati intorno alle 10:55 di lunedì 15 gennaio. Intorno alle 11:15 il guasto al convoglio fermo è stato riparato, ma i treni continuano a viaggiare con diversi minuti di ritardo.

Secondo quanto riferisce La Repubblica

il treno dell’alta velocità per Napoli viaggia con 325 minuti di ritardo, quello per Roma con fermata a Firenze Campo di Marte con 47 minuti di ritardo. Tutti in ritardo i treni in direzione Sud con un aumento dei tempi di percorrenza di 30 minuti di media ma con picchi fino a 116 minuti per il treno con arrivo a Roma Termini delle 10:10.