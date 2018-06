ROMA – Quattro ore bloccati su un treno Italo “ad alta velocità” in una galleria alle porte di Roma: è l’odissea capitata ai passeggeri del treno 9989 [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] partito nel tardo pomeriggio di mercoledì 13 giugno da Milano e diretto a Roma.

Arrivato a Capena, ad una trentina di chilometri da Termini, il convoglio si è bloccato a causa di un guasto. E per cinque ore i passeggeri sono rimasti su quel treno, in galleria, al buio.

La notizia è stata diffusa anche dai tweet di alcuni dei viaggiatori del convoglio, che hanno raccontato di un “guasto definito irreparabile” che avrebbe causato lo stop del treno alle 21:05. “Anziani e bimbi con difficoltà a respirare. Sono state almeno aperte le porte di alcuni vagoni per far passare l’aria”, ha twittato qualcuno. E qualcun altro ha aggiunto: “Al buio, senza aria, elettricità e in attesa di informazioni. Il capotreno si scusa per il disagio. Senza commenti”.

Qualcun altro ha rimarcato il concetto: “Dopo quattro ore ci stanno evacuando a piedi. Ancora bloccati nella galleria. Nessun soccorso. In balia di un capotreno”.

Il trasbordo dei passeggeri su un altro treno è stato effettuato alle 2 di notte, e il viaggio è così ripreso verso Roma, come ha spiegato qualcuno: “Trasbordo completato, grazie a Polizia e Protezione Civile. Alle h 1.59 il (nuovo) Italo parte. Dopo 4 h e 55′ lasciamo la galleria. Scatta l’applauso. Pur nel profondo disagio sottolineo la compostezza e la solidarietà della maggioranza dei passeggeri”.