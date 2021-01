Il treno regionale Falconara – Orte si è andato a schiantare contro una frana caduta sui binari a causa del maltempo.

Per fortuna non ci sono feriti tra i settanta passeggeri del treno regionale. Per loro si è trattato solamente di un grande spavento.

Treno regionale contro una frana caduta sui binari a causa del maltempo

Un treno regionale della linea Falconara-Orte è finito contro una frana caduta sui binari.

Incidente causato del maltempo.

Il fatto è avvenuto tra Terni e Giuncano, Spoleto, causando lo svio del locomotore di testa e di sei vetture. Settanta la persone a bordo, nessuna delle quali è rimasta ferita.

Ad essere coinvolto dall’incidente il treno 4512 partito da Roma e diretto a Foligno. Sospesa la circolazione nel tratto interessato, che è a binario unico. Treno regionale contro una frana caduta sui binari, i passeggeri sono stati trasportati alla stazione di Terni con delle vetture

I passeggeri sono stati trasferiti su una delle vetture rimaste sui binari per essere riportati nella stazione di Terni grazie al locomotore di coda. Sul posto anche personale del 118 e vigili del fuoco.

Abbiamo un precedente dello scorso 22 giugno. Il primo carrello di un treno regionale proveniente da Udine è uscito dai binari a causa di una frana.

Sul convoglio viaggiavano 22 passeggeri. I lavori per la sua rimozione sono proseguiti nel corso della notte. Il treno è stato trasportato verso le 5:40 di martedì 23 giugno in officina a Trieste per essere riparato (fonte ANSA).