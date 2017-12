GENOVA – L’incubo di 400 passeggeri, chiusi in un treno al gelo per ore. Succede sulla Milano-Nizza, in Liguria, dove il treno Thello è rimasto bloccato per il gelo sui binari e sulla linea elettrica sui Giovi alla stazione di Piano Orizzontale. A bordo circa 400 persone, senza riscaldamento. E’ stata allertata la Protezione civile che è andata a rifocillare e assistere i passeggeri. Un locomotore da Sestri Levante ha raggiunto il treno per portarlo a Genova e permettergli di proseguire per la Francia.

Ai 400 ospiti del treno sono stati forniti kit con cena, acqua e coperte. Una parte delle carrozze era rimasta senza riscaldamento e i passeggeri erano stati perciò accompagnati nei vagoni con l’impianto funzionante. Il treno ha poi proseguito il viaggio fino a Nizza.

I vagoni senza riscaldamento, precisano da Trenitalia, erano tre e i viaggiatori sono stati radunati tutti negli altri quattro dove invece l’impianto funzionava. In serata erano arrivati anche i carabinieri per aiutare i passeggeri.