TRENTO – Tragedia in montagna: un giovane sciatore di 32 è morto martedì pomeriggio in seguito ad una caduta mentre stava facendo una discesa lungo una pista di Folgarida, nel Trentino occidentale. Il giovane è deceduto schiantandosi contro un albero. L’incidente è avvenuto su una pista ‘nera’, ad alto tasso di difficoltà. In base ad una prima ricostruzione, il turista ha perso il controllo degli sci ed è finito fuori pista.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della pattuglia sciistica e l’elicottero di Trentino Emergenza, ma i soccorritori non hanno potuto che constatare la morte del turista in seguito ai gravi traumi riportati nella caduta. Ancora non sono note le generalità della vittima, proveniente da fuori regione.

Solo tre giorni fa un giovane sciatore di 31 anni è morto a Sestriere dopo essere andato a sbattere contro una paratia antivento. Il giovane è deceduto nonostante indossasse il casco.