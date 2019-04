TRENTO – Non ce l’ha fatta il piccolo Eric Dallapiazza, il bimbo di 18 mesi travolto da un trattore a Serso, frazione di Pergine (Trento). Il piccolo, che era ricoverato in Terapia intensiva da sabato 30 marzo all’ospedale Santa Chiara di Trento, è deceduto domenica, nel primo pomeriggio. I medici hanno fatto tutto quanto era in loro potere per salvargli la vita, ma tutti i tentativi sono risultati vani. I genitori del bambino hanno dato il benestare alla donazione degli organi.

La tragedia si è consumata sabato sulla strada di Viarago. Il pensionato di 80 anni che era alla guida del trattore ha detto di non aver visto il passeggino che era spinto dalla zia e che è finito schiacciato contro un muretto in un tratto di strada senza marciapiede.

Pochi giorni prima un altro bimbo, Silvano Carta, di tre anni appena, è morto nel medesimo tragico modo. E’ successo in un terreno a Capo Comino, vicino a Siniscola nella provincia di Nuoro. Il piccolo è stato travolto dal trattore con cui il nonno stava arando nel podere di famiglia. (fonte: Ansa)