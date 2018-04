TRENTO – Dopo il lancio di molotov arrivano i bossoli al comando di polizia locale di Trento. Ma il comandante smentisce. E’ un giallo quello riportato dal quotidiano L’Adige.

Dopo il grave atto intimidatorio dello scorso dicembre, quando qualcuno piazzò nove bottiglie incendiarie sotto alcuni automezzi della municipale che dovevano essere demoliti, dei bossoli di arma da fuoco sarebbero stati lasciati sotto altre auto.

A sostenerlo è il consigliere provinciale di Agire per il Trentino Claudio Cia, che in un’interrogazione ha riferito di essere venuto a conoscenza, in base “a notizie circostanziate”, di

“un fatto alquanto inquietante, se fosse confermato, mai apparso sulla cronaca locale. Dopo soli nove giorni dal rinvenimento delle molotov sarebbero stati trovati nove proiettili sotto le automobili private dei funzionari parcheggiate nella parte posteriore della sede del Comando della polizia locale di Trento, non sorvegliata da telecamere. Se ne sarebbe accorto proprio uno dei commissari della polizia locale in turno lavorativo il quale, pare in accordo con il nucleo di polizia giudiziaria, avrebbe ritenuto di non stendere in merito alcuna relazione di servizio e tanto meno di non procedere a comunicare l’accaduto alla questura e alla procura”.

Sulla vicenda è arrivata proprio in questi giorni la replica del comandante del corpo della polizia locale Lino Giacomoni: