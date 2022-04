Trento e Cesena, due operai morti sul lavoro in un giorno: uno schiacciato da un carico, l’altro ne (Foto Ansa)

Due operai morti sul lavoro in un giorno, uno a Trento e l’altro a Cesena, uno per il crollo di un solaio, l’altro schiacciato dal carico di un camion. E’ il triste record di oggi, venerdì 15 aprile.

Morti sul lavoro, a Cesena operaio schiacciato da un carico

A Cesena la vittima è un operaio di circa 60 anni, morto sul lavoro dopo essere stato travolto dal carico che stava scaricando da un camion.

L’incidente è accaduto nella sede Hera a Pievesestina di Cesena. L’uomo, dipendente di una ditta di autotrasporto con sede ad Avellino, era da poco giunto alla destinazione e, poco dopo le 11, stava scaricando dal mezzo dei grossi bidoni per la raccolta dei rifiuti quando, per cause ancora da chiarire, è stato improvvisamente travolto da alcuni di questi.

L’urto lo ha schiacciato a terra. L’uomo ha battuto violentemente il capo sull’asfalto e ha perso conoscenza. E’ stato immediatamente trasportato al trauma center dell’ospedale Bufalini in ambulanza, ma quanto è arrivato in ospedale era purtroppo già deceduto per il trauma cranico subito.

Morti sul lavoro: a Trento operaio deceduto nel crollo di un solaio

L’uomo morto sul lavoro a Trento è un operaio di 39 anni di origini albanesi.

Dalle prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato colpito alla testa dopo il crollo di un solaio mentre lavorava, per conto di un’impresa di Mezzolombardo, alla ristrutturazione di un edificio.

E’ stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Santa Chiara di Trento, ma lì è morto poco dopo l’arrivo.

Operaio morto sul lavoro, secondo incidente in pochi giorni in Trentino

Si tratta del secondo incidente mortale sul lavoro in pochi giorni in Trentino, dopo il decesso nei boschi del Comune di Predazzo del boscaiolo di 61 anni, Aldo Fanton.

La Cgil, chiedendo maggiore attenzione al tema della sicurezza, ha rilevato come, dall’ottobre del 2018, ogni quattro incidenti sul lavoro in provincia di Trento uno risulti mortale.