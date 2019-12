TRENTO – Un ragazzo minorenne ubriaco si è messo alla guida di un’auto e ha speronato una gazzella dei carabinieri in servizio. L’incidente è avvenuto la scorsa notte in Valle del Chiese, in provincia di Trento. Il ragazzo, probabilmente spaventato alla vista della pattuglia dei carabinieri e sapendo di essere senza patente, ha accelerato improvvisamente sbagliando la manovra e centrando la Jeep degli uomini dell’Arma, che è finita in una scarpata. I militari, seppur feriti e doloranti per il colpo subito, hanno fatto scattare i controlli.

Dopo le verifiche è emerso che il conducente dell’auto che ha causato l’incidente era un minorenne, senza patente e quando è stato sottoposto al test alcolemico è risultato positivo anche a quello. A fianco c’era l’amico maggiorenne proprietario dell’auto e ora le forze del’ordine dovranno indagare sulla dinamica dell’accaduto per capire come mai alla guida della vettura ci fosse stato un ragazzo senza patente.

Fonte: L’ADIGE.