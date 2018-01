TRENTO – Nicola è scomparso dalla sua casa di Trento il 27 gennaio. La mamma Cristina Giacomini ha lanciato un disperato appello sulla pagina Facebook “Sei di Trento se” per ritrovarlo. Il ragazzo, 18 anni, ha fatto perdere ogni sua traccia e ora tutti lo cercano.

Nicola ha 18 anni e al momento della scomparsa dalla località Cristo Re indossava un paio di jeans e una giacca blu Napapijiri. Capelli castani corti, indossa occhiali con montatura rettangolare scura e un dilatatore all’orecchio sinistro.

Il ragazzo ha fatto perdere le sue tracce il 27 gennaio e da allora mamma Cristina non si dà pace. Il post apparso su Facebook, insieme alla denuncia alle forze dell’ordine, ha smosso le acque e in molti stanno cercando Nicola. Al momento le autorità non sanno dire se si sia trattato di un allontanamento volontario, ma intanto le ricerche del ragazzo sono state estese dalla provincia di Trento fino a Novara, dove il giovane potrebbe essersi spostato.