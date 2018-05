TRENTO – Uno dei negozi ufficiali di vendita di materiale promozionale dell’adunata degli alpini di Trento è stato preso a sassate questa notte. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] Si tratta del negozio in via Santissima Trinità, in pieno centro, di cui sono state colpite le due vetrine e la porta.

Ignoti hanno scagliato dei grossi sassi contro i vetri antisfondamento, che non hanno ceduto, ma sono segnati dai colpi. L’esercizio commerciale colpito la notte scorsa è gestito dalla Sartoria Schiavi di Piacenza, che da sette anni gira l’Italia per le adunate, vendendo abbigliamento e oggetti con i marchi ufficiali.

Scritte ingiuriose contro gli alpini erano già comparse nei giorni scorsi in centro a Trento e striscioni contro l’adunata sono stati affissi ieri, 9 maggio, fuori da Sociologia, dove alcuni universitari hanno occupato l’aula studio Rostagno.