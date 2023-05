Trescore Balneario, scontro moto-auto: morto18enne

Un 18enne è morto la notte scorsa in un incidente stradale a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo: il giovane, di Grone, era in sella a una moto con un’amica ed è stato sbalzato nello scontro con un’auto. Cadendo, è morto sul colpo. Sul posto per i rilievi è intervenuta la polizia stradale. Lo schianto attorno alle 23, all’altezza di una curva. Il 118 ha inviato ambulanza e automedica, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. La ragazza che viaggiava con lui è rimasta ferita ed è stata trasportata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Forse dovresti anche sapere che…