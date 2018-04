BERGAMO – Vermi nei pasti della mensa tra Milano e Treviglio: tre casi in due mesi e i genitori esasperati chiedono chiarimenti e spiegazioni alle ditte fornitrici.

Il nuovo caso della presenza di vermi nei pasti delle mense, in particolare in un piatto di insalata nelle scuole Marta e Rodari di Treviglio, è stato segnalato il 10 aprile. Subito sono scattate le proteste dei genitori, che hanno inviato una mail alla Milano Ristorazione, ditta che si occupa della preparazione dei pasti, ma anche al Comune e all’Ats. Il sito TgCom 24 scrive: