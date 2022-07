Treviglio, neonato resta intrappolato in auto sotto il sole: salvato dai vigili del fuoco (foto ANSA)

Un neonato è rimasto intrappolato in auto sotto il sole a Treviglio, in provincia di Bergamo, ma grazie all’intervento dei vigili del fuoco si è scongiurato il peggio.

Neonato chiuso in auto a Treviglio

Ha vissuto momenti di apprensione, nella mattinata del 21 luglio, una mamma di 32 anni che ha visto il proprio bimbo di soli 5 giorni rimanere chiuso nella vettura: il sistema di sicurezza aveva infatti bloccato le portiere. La donna ha dato l’allarme e nel giro di pochi minuti i vigili del fuoco sono corsi sul posto, salvando il neonato.

La madre aveva parcheggiato davanti alla farmacia comunale, in viale Piave. Intorno alle 10, di ritorno da una visita pediatrica, ha sistemato il piccolo nel suo ovetto per poi caricare il passeggino, ma la chiusura della portiera ha fatto scattare il blocco, con le chiavi inserite nel quadro.

Il bimbo salvato dai vigili del fuoco

La donna ha allertato immediatamente i soccorsi. L’auto era parcheggiata al sole, con il rischio che le già alte temperature potessero salire ulteriormente all’interno dell’abitacolo. I vigili del fuoco sono riusciti ad aprire la portiera senza causare danni alla vettura, riconsegnando il bambino alla donna.

Sul posto, per precauzione, è giunta anche un’ambulanza della Croce Rossa. Dai controlli del personale sanitario non è emerso alcun problema per il neonato.