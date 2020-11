L’avevano appena dimessa dall’ospedale di Treviglio ma non sapeva come tornare a casa: allora ha rubato un’ambulanza del Pronto soccorso.

Non sapeva come tornare a casa dopo che l’avevano dimessa. Così una ragazza di 23 anni ha rubato un’ambulanza in sosta al Pronto soccorso dell’ospedale di Treviglio. L’episodio è avvenuto nel paese in provincia di Bergamoe, poco dopo la mezzanotte del 19 novembre. I carabinieri hanno denunciato la ragazza a piede libero.

Treviglio: ragazza ruba ambulanza del Pronto Soccorso per tornare a casa

La giovane era appena uscita dal pronto soccorso di Treviglio (dell’Asst Bergamo Ovest) ed è salita a bordo di un’ambulanza che aveva le chiavi inserite nel cruscotto, mettendola in moto per tornarsene a casa. Il personale sanitario ha subito allertato il 112 per segnalare l’accaduto.

L’intervento dei carabinieri

Così l’operatore della centrale operativa dei carabinieri di Treviglio ha inviato le pattuglie in servizio, impiegate nei servizi di controllo per il contenimento della diffusione del Covid-19, per intercettare il veicolo, avvalendosi anche del sistema di tracciamento gps di cui è dotata l’ambulanza. Pochi minuti dopo, il veicolo ha raggiunto Arcene, comune vicino a Treviglio, dove l’ambulanza è stata intercettata in via Matteotti. Ora la ventitreenne deve rispondere di furto aggravato. (Fonte Ansa)