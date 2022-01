Una donna di 47 anni è stata denunciata dai carabinieri di Treviso per sostituzione di persona e istigazione alla corruzione dopo aver cercato di consegnare ad una pattuglia in servizio di controllo dei Green pass una banconota da 50 euro per non approfondire dei controlli a suo carico. Il fatto è accaduto in una sala Bingo.

Fermata col Green pass falso in sala Bingo, allunga 50 euro al Carabiniere

La donna è stata identificata nella tarda serata di ieri, 5 gennaio, in una sala Bingo del capoluogo ed alla richiesta della pattuglia dell’Arma di esibire il Green Pass ha dapprima mostrato una certificazione intestata ad altra persona e poi, vistasi scoperta, ha fatto “scivolare” una banconota da 50 euro sul tavolino dove i militari avevano appoggiato la documentazione, nel chiaro intento di persuaderli a non procedere nei suoi confronti. Ulteriori verifiche sono ora in corso sulla certificazione verde esibita dall’indagata.