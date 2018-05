TREVISO – Una professoressa di educazione fisica di una scuola media si è sentita rispondere da un gruppetto di cinque suoi alunni che non avrebbero potuto svolgere ginnastica. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Mai però avrebbe pensato che il motivo era di natura religiosa.

“Come mai non potete fare ginnastica?” ha chiesto la prof. E gli alunni di fede musulmana hanno risposto senza tentennamenti: “Perché abbiamo iniziato a fare il Ramadan. Di giorno noi non possiamo né mangiare né bere. Se corriamo e saltiamo per un’ora, soprattutto di mattina, poi non riusciamo a stare senza bere”.

Secondo l’istituto ISMU, nel nostro Paese, ci sarebbero circa 1.400.000 di musulmani residenti (dato aggiornato al 2016). Inevitabilmente, la convivenza non è sempre semplice. Da qualche anno, si ripropone quasi ad intervalli regolari, la polemica relativa all’esposizione dei crocefissi – e dei simboli della cristianità – nei luoghi pubblici e nelle scuole.

Molti presidi ed insegnanti, in nome della laicità, propongono di toglierli dalle pareti. In questo modo, dicono, non urtano la sensibilità degli studenti non cristiani. Ma, i genitori, nella maggior parte dei casi, alzano la voce, protestano e rivendicano un’identità culturale che, troppe volte, viene dimenticata.

Lodi, pazienti musulmane assistite solo da personale femminile

Qualche settimana fa, ha fatto molto discutere il nuovo protocollo adottato dall’ospedale di Lodi, steso da Daniele Blandini, primario del reparto di Chirurgia plastica, ed approvato non solo dalla direzione del nosocomio, ma anche dalla comunità islamica. Il protocollo, prevede che per le protesi mammarie non vengano più utilizzate membrane di origine suina e che le pazienti musulmane siano curate solo da personale medico sanitario di sesso femminile.