Mogliano (Treviso), bimba giù dal terrazzo: arrestata la mamma

TREVISO – E’ stata arrestata la madre della bambina di tre anni [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play] ricoverata in gravi condizioni dopo essere precipitata dal terrazzo.

La bambina non sarebbe caduta per un incidente domestico come si era pensato in un primo momento. La madre, che avrebbe problemi di natura psichica, è stata arrestata al termine di accertamenti e interrogatori.

Tutto è avvenuto ieri – domenica 13 maggio – verso le 12.45 a Zerman di Mogliano Veneto. La bambina, caduta sull’erba da un’altezza di circa sei metri, ora si trova ricoverata all’ospedale di Treviso: ha riportato diverse lesioni ma non sarebbe in pericolo di vita.

Già nella serata di ieri i genitori erano stati sentiti dai carabinieri di Mogliano e Treviso. Nella notte la ricostruzione della madre non ha evidentemente convinto gli investigatori. Ora la donna, già accompagnata in carcere, è accusata di tentato omicidio.