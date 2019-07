TREVISO – In un lungo post su Facebook Andrea Sales, psicoterapeuta veneto, denuncia quanto letto in un bar di Treviso dove si era fermato a pranzo. “Bevi gratis se mostri il seno e tanti sono i drink alcolici quante sono le taglie del reggiseno” il messaggio, più che esplicito, apparso su un cartello. “Mi imbatto in questo cartello: resto in silenzio, attonito, basito – continua Sales -. Guardo in faccia il titolare: giovane, atletico, cupo. Penso a che degrado generiamo ogni giorno. La squalifica per la donna è disarmante, la squalifica misurata addirittura per taglia di reggiseno o per disponibilità sessuale”.

Il cartello all’interno del bar poi continua: “Se baci il barista vinci 5 shot. Se fai vedere il seno vinci uno shot se hai la prima; due se hai la seconda” fino alla quinta “con un applauso”. Se, infine, “ti porti a casa il barista, una settimana di shot gratis”. Sales conclude: “La domanda con cui esco dal locale è potente: perché nessuno degli avventori di questo locale ha mai detto nulla? Perché devo essere io il primo a denunciare questo degrado intellettuale? Il ‘cartello’ è evidentemente appeso da tempo, perché nessuno ha mai sollevato la questione? La dignità della donna non vale più nulla?”.

Il cartello, criticato sui social dove ne è nato un dibattito, come rivela il titolare del bar al Corriere del Veneto, è appeso nel bar da sei anni: “Chiunque sia entrato prima non si è scandalizzato – sottolinea – Anzi, si facevano una risata”. (fonte INSTAGRAM – CORRIERE DEL VENETO)