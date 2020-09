Treviso, due classi in quarantena in una materna e in un istituto superiore (foto Ansa)

Treviso, due classi in quarantena in una materna e in un istituto superiore.

Gli alunni di due classi della provincia di Treviso sono stati posti in quarantena, a seguito dell’emergere di una positività rispettivamente in una Scuola Materna e in Istituto Superiore del Distretto.

Lo rende noto l’Azienda Ulss della Marca Trevigiana.

Alla Materna è scattata la quarantena anche per le maestre.

Nessun provvedimento restrittivo, invece, per i docenti della Scuola Superiore, dove vigono distanziamento e utilizzo delle mascherine.

Coronavirus in Italia, 1.452 casi in più con 100mila tamponi. I decessi sono 12, più di 40mila i positivi

Sale ancora la curva epidemica in Italia: 1.452 nuovi casi oggi, contro i 1.229 di ieri (e i 1.008 di lunedì). A salire sono anche i tamponi e i morti: oggi 12.

Coronavirus in Italia, sale ancora la curva epidemica: 1.452 nuovi casi oggi contro i 1.229 di ieri e i 1.008 di lunedì 14 settembre. I decessi giornalieri sono invece 12 contro i 9 di ieri.

A salire sono però anche i tamponi, tornati oggi sopra quota 100mila (per l’esattezza 100.607), 20mila in più di ieri.

E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Le regioni che fanno segnare più contagi sono Campania (186), Lazio (165), Lombardia e Veneto (entrambe a 159).

Nessuna a zero casi, mentre sopra quota 100 sono anche Piemonte (117), Emilia Romagna (106) e Puglia (103).

Il totale dei casi dall’inizio dell’epidemia sale così a 291.442.

Segnalano decessi nelle 24 ore Veneto (5), Sicilia (3), Lombardia (2), Liguria (1) e Puglia (1). Il totale delle vittime sale a 35.645.

I guariti sono 620 (ieri 695), per un totale di 215.265. Sale di altre 820 unità il numero degli attualmente positivi (ieri l’aumento era stato di 525), e sono in tutto 40.532.

Coronavirus in Italia, a salire sono anche i ricoveri. Quelli in regime ordinario sono 63 in più (2.285 in tutto), mentre le terapie intensive crescono di 6 unità, 207 in totale. Le persone in isolamento domiciliare sono 38.040, 751 più di ieri. (Fonte: Ansa).