Treviso, due incidenti stradali: morti un motociclista 18enne e un autotrasportatore

Un motociclista appena diciottenne e un autotrasportatore sono morti in due incidenti avvenuti in provincia di Treviso oggi, martedì 23 marzo.

Treviso, due incidenti stradali: 18enne esce fuori strada con la moto e muore

Angelo Pellin, questo il nome del diciottenne, ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto nel pomeriggi a Monastier in via Pellegrini.

Per cause ancora da accertare il ragazzo è uscito fuori strada con la sua moto. Quando medico e infermieri del Suem 118 sono giunti sul posto, per lui non c’era ormai più nulla da fare.

Treviso, due incidenti stradali: autotrasportatore morto dopo aver perso il controllo del suo mezzo pesante

Sempre nel pomeriggio, questa volta tra Morgano e Quinto di Treviso, in via Costa Mala, un autotrasportatore è morto dopo aver perso il controllo del suo mezzo pesante.

Mezzo pesante che, come racconta Treviso Today, “è finito fuori strada, capovolgendosi al lato, in un fossato. L’uomo alla guida, probabilmente per un malore, è morto sul colpo. Per estrarre il corpo dalle lamiere del mezzo sono intervenuti i vigili del fuoco di Treviso. Medico e infermieri del Suem 118, una volta giunti in via Costa mala, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, la cui identità è al momento ignota”.