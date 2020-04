TREVISO – E’ stato l’autista di un bus di linea a fermarsi, in centro a Treviso, a soccorrere un’anziana caduta a terra mentre, secondo la testimonianza dello stesso, altri automobilisti privati si limitavano a scansarla e a procedere per la loro strada. Un episodio che racconta la paura del contagio da Coronavirus.

Il fatto è accaduto poco prima delle 8.00 di questa mattina, 7 aprile, in via Cesare Battisti, in pieno centro storico a Treviso. L’anziana era caduta attraversando la strada ma nessuno le stava prestando soccorso e addirittura le poche auto che sopraggiungevano la superavano scansandola.

Il conducente del mezzo pubblico ha arrestato l’autobus, è sceso ed ha aiutato la signora a rialzarsi, accompagnandola sul marciapiede ed accertandosi che non avesse riportato lesioni o contusioni.

Poco più tardi, attraverso il centralino della questura, la stessa donna ha chiesto di poter rintracciare l’uomo per ringraziarlo personalmente ancora una volta.

“Nonostante la situazione difficile che stiamo vivendo, nonostante l’allontanamento obbligato tra le persone, i gesti di umanità, anche semplici, non vengono meno e anzi, proprio in questo momento, rappresentano un punto di riferimento a cui ancorarci. L’Azienda MOM Spa ringrazia il suo autista e, con lui, tutti i conducenti che, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, stanno continuando a svolgere il proprio lavoro con senso civico e consapevolezza del ruolo pubblico che svolgono”, conclude MOM. (fonte ANSA)