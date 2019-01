TREVISO – Incendio in un condominio di Treviso nella notte tra martedì e mercoledì 23 gennaio. Dieci dei residenti della palazzina di via Stuparich sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso di Treviso per le conseguenze dell’inalazione di gas combusti provocati dalle fiamme, che si sono sviluppate la scorsa notte nel condominio di tre piani, composto di nove appartamenti, dove i dieci alloggiavano.

Sul posto sono intervenute sei squadre dei vigili del fuoco. Le cause che hanno generato il rogo non sono ancora state accertate.

I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto con sei automezzi e 18 operatori, facendo evacuare lo stabile e spegnendo l’incendio. Gli operatori del Suem 118 hanno accompagnato quattro bambini e otto adulti al pronto soccorso a scopo precauzionale per inalazione di fumo; nessuno dei soccorsi ha riportato ustioni e tutti sono stati dimessi dopo poco i controlli.