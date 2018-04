TREVISO – Il marito litiga con un altro uomo per un tamponamento e lei perde il figlio che aspettava. E’ accaduto a Biadene, in provincia di Treviso.

Alcuni giorni fa un uomo italiano di circa 40 anni, uscendo dal parcheggio davanti al bar Loco, aveva urtato un’auto parcheggiata e se ne era andato senza fermarsi.

Il proprietario dell’auto, però, dall’appartamento posto proprio sopra al parcheggio aveva assistito alla scena, aveva preso nota dell’auto e aveva quindi contattato il conducente per chiedergli di pagargli i danni.

I due avevano concordato di trovarsi nello stesso luogo alcune sere dopo per una constatazione amichevole. Ma al momento di stilarla e passare tutto alle rispettive assicurazioni, l’italiano si è inalberato, ha accusato lo straniero di volerlo fregare e ha persino tentato di colpirlo, scrive La Tribuna di Treviso.

La moglie dello straniero, che ha assistito alla scena dall’auto, ad un certo punto ha avuto un malore. Si è seduta a terra ed è stata soccorsa e portata in ospedale, ma purtroppo nel reparto di ostetricia ha avuto la brutta notizia: aveva perso il bambino. Al momento non è dato sapere se si sia trattato di un aborto spontaneo legato all’agitazione di fronte alla lite oppure no. Della vicenda si stanno interessando i carabinieri, che hanno riferito tutto al magistrato. Allo stato attuale non c’è nessuna denuncia, né da una parte né dall’altra.