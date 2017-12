TREVISO – È tornato a casa, a tarda sera, e ha trovato la propria moglie in compagnia di un altro uomo, per giunta nell’abitazione in cui convivono da tempo. La rabbia è salita, e così, fuori di sé, ha sfogato lo smacco subito contro il malcapitato terzo incomodo, picchiandolo violentemente a mani nude, a calci e pugni in volto, riducendolo in gravi condizioni e costringendo un’ambulanza a intervenire per evitare che una crisi di gelosia degenerasse in tragedia.

Il fulcro di questa vicenda ruota appunto attorno a questo triangolo che ha coinvolto un uomo di 45 anni, italiano e residente a Treviso, una donna romena e il marito di lei, un connazionale di 40 anni.