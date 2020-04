LECCE – Un bambino di otto mesi è morto sabato sera a Tricase, in provincia di Lecce, dopo essere stato azzannato alla testa dal cane che i genitori tenevano in casa, alla periferia del paese. A quanto si è appreso, si tratterebbe di un cane “corso”.

Il cane avrebbe aggredito il bambino verso l’ora di cena, in giardino, quando erano presenti sia la madre che la nonna, che però non sono riuscite ad impedire la tragedia. Inutile la corsa in ospedale, dove il piccolo è giunto senza vita. L’animale è stato posto sotto la sorveglianza del servizio veterinario della Asl di Maglie. (Fonte Ansa).